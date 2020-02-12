Мария Захарова об эвакуации россиян из Китая: «Наши дипломаты рисковали жизнью»

12.02.2020, 14:20, Новости дня

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"Мир сегодня получил вызов в виде новой эпидемии, но оказался не готовым на него ответить. И если мировой истеблишмент не сделает кардинальный вывод о том, какие темы должны стоять во главе международной политики, я не знаю, куда мы будем двигаться дальше", — заявил директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", комментируя ситуацию вокруг вспышки коронавируса COVID-19.

"Мне было неловко читать немецкие СМИ, которые центральным событием для себя сделали комментарии эвакуированных россиян, которым не понравились условия в самолете", — сказала Захарова.

В связи с этим она отметила, что все последние годы западный мир находился в поисках главных вызовов и угроз. Их искали в русских хакерах, в псевдохимических атаках на Лондон и окрестности, российской руке в выборных процессах. "Но пришла настоящая мировая угроза – эпидемия, неизведанный вирус без противоядия. И вместо признания европейским сообществом, что мы не обращали внимания на реальные угрозы и не продумывали способов совместного противостояния им, Запад нашел повод – рассказывает о том, как можно повышать уровень комфортности вывозных бортов, которые занимаются эвакуацией", — сказала Захарова.

На самом деле, считает представитель МИД, наше посольство в Пекине сработало беспрецедентно. В очаг эпидемии с угрозой для собственной жизни и жизни своих близких были командированы сотрудники посольства РФ в Китае и дипломаты из Москвы. Они были направлены, чтобы не просто сверять списки по телефону, а помогать собирать соотечественников по зараженной провинции и вывозить их на автобусах.

"Все было просчитано: выбор самолета, времени, места и способа вывоза. Это вопрос не с точки зрения политической целесообразности, а с точки зрения сохранения собственной безопасности людей и населения нашей страны", — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что даже американские СМИ написали о проведении русскими беспрецедентной акции по эвакуации своих граждан.

При этом представитель МИД отметила, что сами американцы прежде всего эвакуировали из зараженной зоны своих официальных лиц, а не простых граждан.

Захарова обратила внимание, что Китай столкнулся с масштабной угрозой коронавируса на своей территории в разгар празднования Нового года и принял беспрецедентные меры. Японское же правительство даже в рамках одного лайнера оказалось не способным выработать четкую стратегию по локализации распространения вируса.

Кроме того, представитель МИД констатировала тот факт, что Китай в тяжелое для него время столкнулся не только с проблемой распространения страшного вируса, но и с информационной агрессией. "И я рада, что китайские официальные лица это фиксируют, выворачивают наизнанку и предъявляют своему населению, рассказывая о механике подготовки этих фейков, вбросов, паники и дезинформации", — заключила Захарова.



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Мария Захарова об эвакуации россиян из Китая: «Наши дипломаты рисковали жизнью»

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