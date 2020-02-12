В Кремле не намерены увязывать водоснабжение Крыма и переговоры по Донбассу

12.02.2020, 14:20, Новости дня

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Крым — это российский регион и не может быть объектом для каких-либо разменов. Так в Кремле прокомментировали идею украинского депутата возобновить подачу воды на полуостров в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.

"Об этом речи не идет", — сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он напомнил, что ситуация в Донбассе является внутриукраинской проблемой, поэтому тему контроля за границей Киеву нужно сначала обговаривать с представителями самопровозглашенных республик.

"Пока с большой долей уверенности можно предположить, что они, конечно же, будут против того, чтобы менять суть и сущность Минских договоренностей", — указал представитель Кремля.

Вместе с тем Песков отметил, что в РФ готовы рассмотреть предложения по дополнительному водоснабжению Крыма.

"Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению на коммерческой или иной основе, они могут быть рассмотрены", — сообщил пресс-секретарь главы государства.



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В Кремле не намерены увязывать водоснабжение Крыма и переговоры по Донбассу

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