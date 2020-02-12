Александр Тютин обрел счастье, когда от него в Канаде сбежала жена

12.02.2020, 14:20, Новости дня

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У Александра Тютина уже больше 150 ролей в кино. В основном он играет харизматичных злодеев, хотя актер говорит, что в жизни он "розовый и пушистый".

Его родители были инженерами, а сам Александр подавал большие надежды как математик – его даже взяли в спецшколу-интернат для одаренных детей, а затем он поступил в Московский энергетический институт.

Однако судьба решила иначе: 18-летнего юношу с гитарой заметили в массовке фильма "Однолюбы", дали ему роль, и он даже исполнил бардовскую песню.

Затем его пригласили в следующую картину, а после сериала "Баязет" кино стало для Тютина уже не хобби, а профессией. Он активно снимался даже в 1990-е, когда многие актеры были без работы.

В отличие от "зеленого света" в профессии, личная жизнь Александра сложилась не сразу. На гастролях в Канаде от него ушла первая жена Татьяна, с которой они познакомились еще в студенческом театре.

Тогда, в 1991-м, не только она, но и еще несколько человек из труппы решили остаться за границей.

Однако "побег" Татьяны стал для актера не трагедией, а началом новой и счастливой жизни. Там же, в Канаде, он сблизился с помощником режиссера Ириной. Их поначалу легкий роман перерос в долгую семейную жизнь: супруги уже отметили серебряный юбилей.

Сейчас Тютин – один из самых востребованных актеров. Жалеет же он только об одном – что не стал отцом. Его первой жене пришлось прервать беременность по медицинским показаниям, во втором браке с рождением ребенка тоже не получилось.

Они с Ириной думали усыновить ребенка, но возникли сложности, из-за которых сделать это не удалось.

Какую роль в его знакомстве с первой женой сыграл актер Иван Рыжов? Как оказался Тютин в студенческом театре? Почему полк, в котором служил Александр, отправился в Афганистан без него?

Как сложилась в Канаде жизнь первой жены актера, и какой подарок сделал Тютину недавно Сергей Безруков?

Об этом и не только Александр Тютин рассказывает Борису Корчевникову в программе "Судьба человека".



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Александр Тютин обрел счастье, когда от него в Канаде сбежала жена

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