Олимпийская чемпионка Столбова объявила о завершении карьеры

12.02.2020, 14:19, Разное

Фигуристка Ксения Столбова объявила об уходе из большого спорта. Она уточнила, что уже подписала все необходимые документы о выводе из состава сборной России.

«Хочу поблагодарить всех своих наставников и людей, которые помогали мне на протяжении всей моей спортивной карьеры, Федерацию фигурного катания на коньках России», – приводит ее слова ТАСС.

Напомним, Столбова выступала в парном катании. В 2014 году спортсменка завоевала золото на Олимпийских играх в командных соревнованиях.