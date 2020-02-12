Песков заявил о росте уровня доверия к Путину

12.02.2020, 14:19, Новости дня

Итоги опросов об уровне доверия президенту Владимиру Путину зависят от их методики, ряд недавних опросов свидетельствует о росте уровня доверия в начале года, сообщил пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Комментируя данные «Левада-центра» о снижении числа россиян, доверяющих президенту, Песков заявил, что в Кремле принимают к сведению и этот опрос, и другие опросы, которые говорят об иных тенденциях.

«Это зависит от методики. Есть и другие опросы, других социологических организаций, которые свидетельствуют, наоборот, о повышении доверия к президенту, о поддержке его работы в первые месяцы текущего года в связи с известными его инициативами и так далее», – сказал пресс-секретарь президента, передает ТАСС.

Песков отрицательно ответил на вопрос, планируются ли какие-либо меры по повышению уровня популярности главы государства. «Сам президент не является сторонником таких мер и считает, что наилучшая мера – это ежедневная работа главы государства», – подчеркнул пресс-секретарь.

В декабре ВЦИОМ сообщал, что более 82% граждан РФ положительно оценивают работу президента Владимира Путина.



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Песков заявил о росте уровня доверия к Путину

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