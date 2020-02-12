В Кремле оценили заявление нового главы офиса Зеленского по Донбассу

12.02.2020, 14:19, Новости дня

О влиянии смены главы офиса президента Украины на ситуацию в Донбассе Кремль будет судить по конкретным делам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Можно будет судить по конкретным делам и конкретным решениям», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Ранее Ермак заявил, что одним из приоритетов работы офиса президента Украины станет прекращение войны в Донбассе.

Также Песков прокомментировал предложение «обменять Донбасс» на воду для Крыма, которую высказал депутат Рады Давид Арахамия.

«Тему контроля за границей нужно сначала проговаривать с представителями Донбасса, с представителями двух самопровозглашенных республик», – сказал представитель Кремля, заметив, что республики, скорее всего, будут против смены «сути и сущности минских договоренностей».

Также он говорил, что Крым не может быть предметом каких-либо разменов.



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В Кремле оценили заявление нового главы офиса Зеленского по Донбассу

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