Наука: Диета для похудения может провоцировать развитие диабета

12.02.2020, 14:13, Разное

Диета для похудения, основанная на голодании через день, может иметь тяжелые побочные эффекты. К такому выводу пришла группа ученых, выступавших на ежегодном собрании Европейского общества эндокринологии (European Society of Endocrinology – ECE).

Полученные ими результаты свидетельствуют, что такого рода диеты могут нарушать действие инсулина (гормона, который вырабатывается поджелудочной железой и регулирует содержание сахара в крови), увеличивая риск диабета. Исследователи призывают проявлять осторожность перед началом участия в программах по снижению веса.

Диабет 2-го типа — это растущая глобальная эпидемия, непосредственно связанная с неправильным питанием, сидячим образом жизни и, соответственно, ожирением. Низкий уровень инсулина или резистентность (устойчивость) организма к его выработке приводит к повышению уровня сахара в крови, что вызывает серьезные проблемы со здоровьем, в том числе, повреждения сердца, почек и глаз. В дополнение к медицинским стратегиям, используемым для лечения диабета 2-го типа, пациентам рекомендуется сбросить лишний вес, изменив образ жизни и питание.

В последнее время диеты, основанные на голодании в определенные дни, приобрели популярность, однако доказательства их успеха противоречивы. Нехватка знаний и недостаточная информированность делает подобные диеты потенциально опасными для здоровья в долгосрочной перспективе. Кроме того, предыдущие исследования выявили, что при кратковременном голодании могут вырабатываться молекулы, называемые свободными радикалами, — высокореактивные химические вещества, наносящие ущерб организму на клеточном уровне, приводящие к нарушению функций органов, развитию рака и преждевременному старению.

Исследователи из Университета Сан-Паулу в Бразилии (University of São Paulo in Brazil) изучали влияние диеты, основанной на голодании через день, на вес тела, уровни свободных радикалов и функцию инсулина нормальных взрослых крыс в течение трех месяцев. Хотя вес крыс и потребление пищи, как ожидалось, уменьшились, однако количество жировой ткани в области живота на самом деле увеличилось. Кроме того, клетки поджелудочной железы, которые высвобождают инсулин, оказались повреждены, а уровни свободных радикалов и маркеров резистентности к инсулину возросли.

Ана Бонасса (Ana Bonassa) комментирует: «Это первое исследование, в котором показано, что, несмотря на потерю веса, краткосрочное голодание может фактически повредить поджелудочную железу и влиять на функцию инсулина у здоровых людей, что может привести к диабету и серьезным проблемам со здоровьем».

Теперь исследователи планируют изучить, каким образом эта диета воздействует на поджелудочную железу и нарушает выработку инсулина. Хотя данные были получены при исследовании крыс с нормальным весом, результаты показывают наличие долгосрочного вреда для здоровья. Поэтому необходимо дальнейшее изучение для оценки того, как это может отразиться на людях, особенно имеющих проблемы с метаболизмом.

«Мы должны учитывать, что люди с избыточным весом или ожирением, которые выбирают голодание через день, могут уже иметь резистентность к инсулину, поэтому, хотя диета может привести к ранней, быстрой потере веса, в долгосрочной перспективе могут быть потенциально серьезные разрушительные последствия для их здоровья, например, развитие диабета 2-го типа», — предупреждает Ана Бонасса.