Наука: Макаронные изделия признаны органической частью здорового питания

12.02.2020, 14:12, Разное

Об углеводах написано много нелестного в связи с обвинениями в эпидемии ожирения. Но, согласно новому исследованию, такого негативного посыла не заслуживает паста (макаронные изделия из твердых сортов).

В отличие от большинства очищенных углеводов, которые быстро всасываются в кровоток, паста имеет низкий гликемический индекс (ГИ – показатель, отражающий степень влияния углеводов различных продуктов питания на уровень сахара в крови). Это означает, что при ее употреблении в пищу происходит меньшее повышение уровня сахара в крови, чем при употреблении продуктов с высоким гликемическим индексом.

Исследователи из Больницы Св. Михаила (St. Michael's Hospital) в Торонто (Канада) провели систематический обзор и мета-анализ всех доступных данных о пасте. Они рассмотрели 30 рандомизированных контролируемых исследований, в которых приняли участие около 2500 человек, употреблявших пасту вместо других углеводов в качестве части здоровой гипогликемической диеты. Эти результаты были опубликованы 3 апреля 2018 года в журнале BMJ Open.

«Исследование показало, что макаронные изделия не способствуют росту массы тела или увеличению жировых отложений, — говорит ведущий автор исследования доктор Джон Сивенпайпер (JohnSievenpiper), ученый-клиницист из Центра клинического питания и модификации рисков (Clinical Nutrition and Risk ModificationCentre) больницы, — фактически, анализ показал небольшую потерю веса. Поэтому, вопреки сомнениям, не исключено, что паста может быть частью здоровой диеты, например гипогликемической».

Участники исследований в среднем потребляли 3,3 порции пасты в неделю вместо других углеводов, одна порция составляет около половины тарелки приготовленного продукта. За 12 недель потеря веса составила примерно полкилограмма на человека.

Авторы исследования подчеркивают, что это обобщенные результаты, касающиеся не только потребления пасты вместе с другими продуктами с низким ГИ, в рамках гипогликемической диеты. Они предупреждают, что требуется больше работы для определения того, будет ли падать вес при употреблении пасты в качестве составляющей других здоровых диет.

«Таким образом, — резюмирует Сивенпайпер, — можно уверенно утверждать, что паста не оказывает неблагоприятного воздействия на вес тела при употреблении в рамках здорового диетического питания».