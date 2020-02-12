Календарь: 12 февраля — СССР принял решение о строительстве Байконура

12.02.2020, 13:12, Новости дня

В этот день в 1955 году было принято Постановление Совета Министров СССР № 292—181 о создании полигона по испытаниям межконтинентальной баллистической ракеты и запуску искусственных спутников Земли. Ныне полигон известен как Байконур.

В 1955-м на стол Хрущеву лег совершенно секретный доклад о готовности к испытаниям новой межконтинентальной баллистической ракеты, способной донести до территории США ядерный заряд. Но для испытаний этой ракеты нужен был новый современный гигантский полигон. Стройка была настоящим подвигом. Сами строители (почти все были военные) не знали, что же они строят в этой безлюдной пустыне Казахстана, где крайне мало воды, а летом температура поднимается до +50 и по несколько дней бушуют песчаные бури.

27 августа 1957 года Советский Союз преподнес сюрприз всему миру. ТАСС сообщил всем иностранным информагентствам: СССР произвел успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты, и она достигла цели в заданном районе. Это сообщение потрясло все правительства и разведки мира. Даже ЦРУ не обладало информацией о расположении стартовых площадок. Советскому правительству удалось сохранить в тайне в течение двух лет строительство гигантского объекта, который позволял нанести ядерный удар по любому району земного шара. С тех пор американские самолеты с ядерными бомбами на борту перестали летать вдоль границ СССР.

4 октября 1957 года с этой стартовой площадки будет запущен первый искусственный спутник Земли. Ну а чуть позже, вслед за словом спутник, мир выучит еще одно новое слово — космодром.

Праздники 12 февраля:

Международный день брачных агентств

События дня:

1864 г. — открыт Московский зоопарк.

1958 г. — в Китае, в рамках политики Большого скачка, началась масштабная кампании по борьбе с сельскохозяйственными вредителями. Замысел кампании был в уничтожении «четырех вредителей» — крыс, комаров, мух и воробьев. Кампания против воробьев приняла наиболее массовый характер.

1974 г. — Александр Солженицын был арестован, обвинен в измене Родине, лишен советского гражданства и 13 февраля выслан из СССР.

Именинники:

Василий, Владимир, Максим, Пелагея, Петр.

Родились:

Чарльз Дарвин (1809 — 1882 гг.) — английский натуралист и путешественник.

Авраам Линкольн (1809 — 1865 гг.) — 16-й президент США.

Рэй Манзарек (1939 — 2013 гг.) — американский музыкант, клавишник группы The Doors.