Российский следователь отметил повышение под крики «АУЕ» и «Жизнь ворам»

12.02.2020, 14:12, Новости дня

На праздновании присутствовали другие силовики и судья.

В Тюмени следователь Следственного комитета Рафик Аглиуллин отметил получение нового звания под лозунги «АУЕ» и «Жизнь ворам» от директора местного охранного агентства «Туман» Дениса Девкина. На праздновании также присутствовали и другие силовики.

Видеозапись сделана 7 февраля. На видео также запечатлены:

— начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тюменской области Алексей Ушатый;

— заместитель Ушатого Артур Рузеев;

— руководитель отдела по расследованию особо важных дел регионального СКР Игорь Деев.

По данным источника «Нового дня», близкого к правоохранительным органам, торжество в грузинском ресторане «СаЛобио» устроил именно Аглиуллин. Якобы офицер отмечал получение погон майора. На записи Ушатый, Рузеев и Аглиуллин позируют на камеру, при этом житель произносит: «Жизнь ворам, АУЕ!» Присутствующие силовики ничем не выразили своего недовольства.

Далее в ролике засняты кушающие за столами люди. Голос за кадром комментирует: «Так. Судья, прокурор, Следственный комитет».

Автор видео — сотрудник ЧОП Денис Девкин — рассказал свою версию событий. По его словам, он зашёл в кафе просто купить чачи и увидел знакомых и решил присоединиться.

«Был выпивший. Увидел малознакомых сотрудников: хотел поздравить, потом сказал в шутку «АУЕ, жизнь ворам!». Имел в виду: парни – молодцы, чистый город стал без бандитов. Я и сказал в шутку: «АУЕ, жизнь ворам». Сотрудники сделали замечание и выгнали! У меня ещё было продолжение — что «благодаря сотрудникам полиции у нас в городе чисто и спокойно всё», — заявил он.

В 2019 году стало известно, что следователь магаданского ФСБ похитил из вещдоков 12 кг золота.