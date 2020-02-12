В Гидрометцентре оценили, насколько оправдался прогноз на зиму

12.02.2020, 14:12, Новости дня

Прогноз Гидрометцентра на отопительный сезон 2019-2020 годов оправдался почти полностью, рассказал научный руководитель учреждения Роман Вильфанд.

В ноябре 2019 года Вильфанд сообщал, что грядущая зима в РФ в целом будет нехолодной, с температурами преимущественно около и выше нормы.

«Мы прогнозировали теплую зиму, так сказать в розовых тонах. Так оно и получилось. Февраль, конечно, еще не закончился, и впереди март, который обычно бывает коварным, может преподнести сюрпризы, но уже сейчас можно сказать, что оправдываемость нашего полугодового прогноза – с октября по март – очень высокая», – цитирует Вильфанда «Российская газета».

Он отметил, что февраль должен быть холоднее января и декабря. Температурная норма для этого месяца будет превышена в республиках Северного Кавказа, в Иркутской области и на большей части Дальнего Востока.

Вильфанд добавил, что в марте средняя температура превысит норму на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, в Южном, Северо-Кавказском, Уральском и Сибирском федеральных округах, в Забайкалье, Якутии и на Чукотке.

Ранее в Росгидромете рассказали, что весна в РФ наступит в ближайшие недели.



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В Гидрометцентре оценили, насколько оправдался прогноз на зиму

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