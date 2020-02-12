Эксперт: Если Эрдоган собьет российский самолет, то получит избиение по всем фронтам

12.02.2020, 14:12, Новости дня

«Если Турция собьет над территорией Сирии российский самолет, который якобы может представлять угрозу для турецких сил, то события 2015 года покажутся ей легкой поркой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Геворг Мирзаян, комментируя обещание Эрдогана сбивать все самолеты над Идлибом.

«В этот раз будет системное избиение по всем фронтам. Мы бы этого не хотели, ведь мы с Турцией важные партнеры, у нас есть общие интересы. Но если турецкий лидер не выполняет взятые на себя обязательства, то Москва будет действовать в одностороннем порядке», – подчеркнул  доцент департамента политологии Финансового университета Геворг Мирзаян.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил:  «Самолеты, которые бомбили мирных жителей в Идлибе, больше не будут летать так свободно». Он добавил, что без колебаний отдаст приказ ударить по целям, которые представляют прямую угрозу для военных в этом районе. Ранее в среду он обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям Идлиба. Напомним, в ноябре 2015 года турецкими военными был сбит российский самолет Су-24, который, по заверениям Анкары вошел в воздушное пространство Турции. В июне 2016 года Эрдоган официально принес извинения за уничтожение российского самолета.  

«Если турецкий президент в одностороннем порядке сбивает сирийский самолет или вертолет, если это сделано в ответ на удар в Сирии, то это может быть понятно, ситуацию можно урегулировать. Но если Турция начнет системные агрессивные действия против Сирии, то нельзя забывать: на территории Сирии в глубине сирийских войск находятся в окружении турецкие блокпосты, на которых сотни солдат, и тогда эти солдаты превращаются в заложников, с которыми сирийцы церемониться не будут», – отметил Мирзаян.

Эксперт отметил: Эрдогану необходимо убедить собственное население в том, что он «своих не сдает», и защищает турецких союзников в регионе. «Мы понимаем это и готовы принимать это в качестве риторики, но не тогда, когда это переходит к реальным делам», – подчеркнул собеседник.

При этом, полагает Мирзаян, не следует ожидать, что США или другие страны НАТО окажут какую-либо действенную военную помощь Эрдогану. В начале недели Анкара запросила у НАТО поддержку своим действиям в Идлибе. Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил: Американцы не намерены «парашютироваться» в Сирии и говорить «Турция, прекрати это. Россия, прекрати это», сообщил помощник Дональда Трампа. Однако позднее госсекретарь США Майкл Помпео на своей странице в Twitter заявил: в Турцию будет направлен спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри для координации ответа Анкары и Вашингтона на обстрелы турецких военных со стороны сирийской армии. «Мы поддерживаем Турцию, нашего союзника по НАТО», – цитировал ТАСС слова Помпео.

«В лучшем случае, США скажут Анкаре – «пойдите на уступки по курдам, и мы вам поможем», – заметил Мирзаян. Как известно, до определенного момента сирийско-курдский Отряды народной самообороны (ОНС) пользовались серьезной поддержкой США. Но если турки на такие уступки пойдут, и как-то скорректируют планы по борьбе с сирийскими курдами, то не исключено, что США в итоге «кинут» Анкару, предположил Мирзаян. Но скорее всего, «турки прекрасно понимают, что американцы в Сирию войска не введут, а значит на что-то разменивать не имеет смысла», добавил эксперт.



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Эксперт: Если Эрдоган собьет российский самолет, то получит избиение по всем фронтам

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