Скандалы: Михаил Латыш проиграл с азартом

12.02.2020, 14:12, Разное

За взятки и покровительство сети подпольных казино экс-сотрудника ОЭБиПК новосибирской полиции осудили на восемь лет лишения свободы

Новосибирский суд приговорил к восьми годам лишения свободы и штрафу свыше 3 млн руб. бывшего сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) местной полиции Михаила Латыша. Как указывается в материалах дела, борец со взятками предупреждал организатора сети подпольных казино о планировавшихся рейдах силовиков, а тот ежемесячно выплачивал полицейскому по 100 тыс. руб. с каждого игрового клуба. По данным следствия, сумма взятки, которую оперативник получил за покровительство, составила около 1,5 млн руб. Полицейский утверждал, что обманывал «предпринимателя-теневика», и в таком случае его следовало судить за мошенничество.

В Новосибирске завершился суд над бывшим оперуполномоченным ОЭБиПК местной полиции Михаилом Латышом. Соглас­но материалам дела, в 2016 году он взял под свое покровительство организатора сети подпольных казино. Полицейский, указывается в деле, предупреждал «подопечного» о планировавшихся операциях правоохранителей по выявлению подобных нелегальных заведений. Предприниматель, которому благодаря этой информации не раз удавалось спасти от конфискации игровое оборудование, выплачивал борцу с коррупцией ежемесячно по 100 тыс. руб. с каждого игрового клуба.

Как указывается в деле, полицейский большое внимание уделял конспирации. Встречи с «теневиком» проходили в парной сауны, где нельзя было прослушать и записать разговор. Вся их переписка велась через мессенджер с функцией автоматического удаления сообщения после прочтения. Первоначально взятки передавались через цепочку посредников. В дальнейшем, по данным следствия, полицейский получал деньги по фиктивному договору займа.

Тем не менее оперативникам ФСБ и управления собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области удалось собрать весомые доказательства вины Михаила Латыша. В ноябре 2017 года его задержали, в региональном управлении Следственного комитета РФ ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (взятка в особо крупном размере), правоохранители доказали, что полицейский получил взяток на сумму около 1,5 млн руб. Взяткой след­ствие сочло и телефон IPhone стоимостью 35 тыс. руб., который предприниматель преподнес полицейскому ко дню рождения. В период следствия Михаила Латыша уволили из органов.

В сентябре 2018 года над Михаилом Латышом начался судебный процесс. Главным свидетелем обвинения выступил его бывший подопечный. В декабре 2017 года за незаконное проведение азартных игр он был приговорен к условному сроку, а обвинение в даче взятки с него сняли, поскольку он активно сотрудничал со следствием.

Экс-полицейский признал вину частично. Он заявлял, что обманывал доверчивого коммерсанта, и судить его нужно не за взятки, а за мошенничество. Суду эти объяснения показались неубедительными.

Как рассказала „Ъ“ помощник прокурора Центрального района Новосибирска Ксения Короед, экс-полицейского признали виновным в получении взяток и приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу свыше 3 млн руб. В качестве дополнительного наказания Михаила Латыша лишили офицерского звания. Защита заявила о намерении обжаловать приговор.

Константин Воронов