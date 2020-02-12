В России захотели запретить празднование в школах Дня святого Валентина

12.02.2020, 14:12, Новости дня

В Госдуме считают, что праздник может сформировать у подростков искаженные представления о любви.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру просвещения России Сергею Кравцову запретить в школах празднование Дня святого Валентина, поскольку он может сформировать у подростков искаженные представления о любви.

Милонов в обращении министру заявил, что метафизическое наполнение Дня Святого Валентина, который отмечается 14 февраля, лишено глубины и философской мудрости. Депутат полагает, что этот праздник настолько же близок к истинным чувствам, «насколько близки к историческому контексту американские фильмы 50-х годов о Советском Союзе».

«В данном случае вызывает опасение, что необдуманное решение какого-либо образовательного учреждения об организации празднования Дня святого Валентина может спровоцировать у подрастающего поколения неправильные и искаженные представления о любви или брачных отношениях. »Пластиковость« и потребительская сущность этого »праздника« крадут у подрастающего поколения ключ к миру чистых чувств и осознания всей глубины духовной близости», — говорится в письме Милонова.

В связи с этим депутат предложил министру рассмотреть возможность введения превентивного запрета на празднование Дня святого Валентина в школах «ввиду его противоестественности традициям отечественной культуры и потенциальной опасности для гармоничного развития подрастающего поколения».

В январе Милонов обозвал Водонаеву «проституткой» и пригрозил отправить ее в Сибирь.