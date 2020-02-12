Скандалы: Зауру Дадаеву утяжелили наказание

12.02.2020, 14:12, Разное

Исполнитель убийства Бориса Немцова, в очередной раз отказавшийся от опроса на полиграфе, на три года отправлен в колонию крытого типа

Куйбышевский суд Иркутска удовлетворил ходатайство ФСИН о переводе на три года в колонию тюремного типа (так называемую крытую) Заура Дадаева, который отбывает срок за убийство политика Бориса Немцова. Проблемы у Дадаева начались после того, как он отказался проходить допрос на полиграфе, в том числе — обсуждать «заказчика» расстрела, а также место сокрытия оружия.

Как рассказал источник «Росбалта» в правоохранительных органах, решение о переводе Дадаева на более строгие условия содержания связаны с постоянными нарушениями режима, а также игнорированием замечаний сотрудников ИК. Суд, согласившись с доводами представителей колонии и ФСИН, удовлетворил ходатайство о переводе Дадаева на три года в крытую колонию. Его защитники обжаловали решение в Иркутском облсуде.

Это уже не первое строгое наказание Дадаева. Ранее он провел год в колонии тюремного типа в Ангарске. Началось все с того, что почти всю осень 2018 года Заур Дадаев в ИК-3 постоянно находился в ШИЗО ИК-3. А вскоре ему было объявлено, что в отношении него вынесено новое решение: он должен провести год в помещениях камерного типа (ПКТ), которые являются почти той же тюрьмой, а не колонией. Это исключительная мера, принимаемая в отношении злостных нарушителей режима, а также для «ломки» непокорных заключенных. Для отбытия нового наказания Дадаева этапировали из иркутской колонии в одну из колоний в Ангарске.

Осенью 2019 года заключенный, отбыв год в ПКТ, снова вернулся в ИК-3, где его моментально поместили в помещения для строгих условий содержания (СУС — тюрьма внутри колонии). Одновременно ФСИН подала в суд ходатайство о заключении Дадаева на три года в крытую колонию. «Крытка» — это одна из крайних мер в системе ФСИН туда, например, отправляют «законников», которые борются с тюремной системой. В документе, содержащем обоснования утяжеления условий содержания, ФСИН указывает постоянные нарушения режима.

Источник «Росбалта», знакомый с ситуацией, ранее рассказывал, что Дадаеву просто «штампуют» нарушения: например, за то, что заключенный «смотрел на небо без головного убора».

Как полагали собеседники агентства, в реальности за проблемами Дадаева кроется желание получить нужные показания по «делу Немцова». «От него требуют как информацию по самому делу, так и задают вопросы о руководящих Чеченской республикой людях», — высказывает мнение источник «Росбалта».

Конфликт между Дадаевым и руководством ИК начался после отказа от якобы добровольной процедуры опроса на полиграфе. Причем спрашивать его собирались об обстоятельствах убийства Бориса Немцова. После этого заключенному стали одно за другим выносить замечания, а затем отправлять его в ШИЗО. А вскоре и вовсе сослали в ПКТ. После возвращения оттуда в ИК-3 Дадаеву вновь предложили дать показания с использованием полиграфа, но он отказался.

Как ранее рассказывал «Росбалт», в 2018 году на проверку на полиграфе согласился другой обвиняемый по «делу Немцова» — Хамзат Бахаев (перед этим он тоже пару раз побывал в ШИЗО).

Во время этой процедуры Бахаеву задавали вопросы, знает ли он, где было спрятано оружие, из которого застрелили Немцова; знаком ли с Русланом Геремеевым и Русланом Мухудиновым; считает ли их «заказчиками» преступления и т. д. Фактически с заключенным проводили следственные действия, пытаясь получить ответы на вопросы, в которых не удалось разобраться во время расследования.

Напомним, пистолет, из которого застрелили политика, так и не был обнаружен. Как организатор преступления в розыск был объявлен Руслан Мухудинов, но в том, что именно он спланировал расстрел политика, есть большие сомнения. Руслан Геремеев остается в деле в качестве свидетеля, однако допросить его ни разу не смогли.

Александр Горячев