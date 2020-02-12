Александр Емельяненко на спор пообещал бросить пить

12.02.2020, 14:11, Новости дня

Боец поспорил с главой бойцовского клуба «Ахмат».

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко поспорил с главой бойцовского клуба «Ахмат» Абузайдом Висмурадовым. Спортсмен пообещал, что на год бросит пить.

При этом Емельяненко заявил, что отдаст Висмурадову один из подаренных главой Чечни Рамзаном Кадыровым автомобилей, если сорвется раньше срока. Глава «Ахмата» в свою очередь пожелал бойцу набрать форму и продолжать «радовать болельщиков».

Емельяненко на базе «Ахмата» будет готовиться к поединку против Магомеда Исмаилова. Их поединок должен пройти 3 апреля 2020 года на турнире АСА 107.

Александр не раз имел проблемы из-за алкоголя. Так, 21 января Анапский суд арестовал Емельяненко за пьяный дебош в поселке Супсех, где он готовился к поединку против Исмаилова. Спортсмена приговорили к семи суткам ареста за мелкое хулиганство.



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Александр Емельяненко на спор пообещал бросить пить

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