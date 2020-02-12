Эксперт объяснил, почему российские власти не хотят отказываться от новой пенсионной реформы

12.02.2020, 14:10, Новости дня

По мнению аналитиков, россиян ожидают новые испытания.

Государственная дума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года. Это означает, что депутаты отказались запретить возможность очередной реформы. Законопроект рассматривали в первом чтении. Его внесли в нижнюю палату депутаты от КПРФ и «Справедливой России».

Как стало известно, против инициативы выступил комитет по труду и социальной политике. Там заявили, что российское законодательство не предусматривает института «моратория» на принятие каких-либо нормативных актов. Примечательно, что подобную позицию поддержало большинство депутатов.

«Вполне возможно, что пенсионная реформа продолжится в недалеком будущем. Во всяком случае, очевидно, что пока она не принесла значимых плодов. Именно поэтому требуются новые меры, еще более серьезные и, как можно, предположить, непопулярные», — заявила «Блокноту» эксперт аналитического агентства «Политсобрание» Наталья Желтова. По ее словам, есть косвенные признаки того, что в дальнейшем будет еще повышен и пенсионный возраст.

Ведущий эксперт Института региональной экспертизы Марат Хамидуллин также полагает, что основные испытания – еще впереди. «Видимо, это был первый этап. Власть увидела, что в целом реформа была реализована без серьезных протестов. А раз так – можно продолжать дальше», — считает Хамидуллин.

Пенсионная реформа, похоже, не закончилась

Член думского комитета по социальной политике Олег Шеин ранее пояснил, что правительство возьмет паузу и не будет прямо сейчас повышать пенсионный возраст. «Единственный способ, по мнению правительства, поддержать уровень пенсий заключается в сокращении самого числа пенсионеров. В ближайшее время их число будет уменьшено более чем на 7 миллионов человек», — пояснил Шеин. Однако он признал, что при сохранении прежней логике придется еще неоднократно повышать пенсионный возраст.

Эффект от нынешней пенсионной реформы «затухнет» через пять лет, прогнозировал ранее в беседе с «Блокнотом» член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. «Для дальнейшего поддержания стабильности придется либо вновь повышать пенсионный возраст, либо искать другие источники — вливать из федерального бюджета, выводить из тени серую занятость, отменять налоговый порог», — пояснил депутат.

В России с 1 января 2019 года проходит пенсионная реформа, в рамках которой возраст выхода на пенсию увеличивается. К 2024 году он постепенно поднимется до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Предпенсионерами считаются женщины в возрасте от 55 до 60 лет и мужчины в возрасте от 60 до 65 лет.