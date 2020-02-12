Приговор на 10 млн рублей: экс-начальник ФСИН покончил с собой в зале суда

12.02.2020, 14:10, Новости дня

Его приговорили к трем годам колонии.

Бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов попытался покончить с собой после приговора по делу о вымогательстве. Его должны были взять под стражу в зале суда.

Свиридов попытался покончить с собой после вынесения приговора по делу о вымогательстве. Его осудили на три года колонии.

Бывший начальник обвинялся в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. До приговора Свиридов находился под подпиской о невыезде.

Когда судья огласила приговор — три года колонии — и потребовала взять Свиридова под стражу в зале суда, экс-сотрудник ФСИН произвёл выстрел. СМИ сообщают, что он смог пронести с собой наградной пистолет.

Ранее Свиридов рассказывал корреспонденту РБК, что страдал от онкологического заболевания. По данным Mash, у экс-сотрудника ФСИН была четвёртая стадия рака.

Адвокат Свиридова Григорий Иванищев подтвердил РБК информацию о попытке самоубийства. «Скорее всего, он скончался», — сказал адвокат.