Эвакуированным из зараженного коронавирусом Китая россиянам вручили странные подарки

12.02.2020, 14:09, Новости дня

Местные власти подарили постояльцам майки с надписью «В Сибири по своей воле».

Находящиеся на карантине в Тюмени россияне, которые прибыли 5 февраля из Ухани (Китай), поделились своими впечатлениями. По словам помещенных в санаторий «Градостроитель» людей, к ним относятся тепло и с заботой, даже подарки дарят от лица местной власти, а скоро истекает срок карантина (14 февраля).

Правда, один из постояльцев признался: 11 февраля вручили футболки и открытки со слоганом «В Сибири по своей воле», которые его шокировали, так как посыл оказался непонятным.

«Если честно, это звучит как насмешка, потому что здесь мы оказались не по своей воле. И Сибирь, по сути, видели только из окна санатория», — сказал эвакуированный, не пожелав называть свое имя.

Хотя многим такие подарки очень даже понравились. Как написала в Instagra, девушка под ником podl31: «Спасибо, добрые люди. Футболка очень в тему».

Быть может, гостям стоило рассказать историю фразы «В Сибири по своей воле», так напугавшей одного из постояльцев. Дело в том, что этот слоган – часть масштабного проекта правительства Тюменской области Visit Tyumen. Он направлен на развитие туризма в регионе.

В реабилитационном центре проживают 114 эвакуированных из Ухани россиян, а также граждан Белоруссии, Украины и Казахстана. Ранее сообщалось, что у находящихся на карантине в Тюмени россиян коронавирус не обнаружен.