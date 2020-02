Сын Кроуфорд, сделавший татуировку на лице, показал, как стреляет из ружья

12.02.2020, 14:06, Новости дня

20-летний сын американской модели Синди Кроуфорд разместил в Instagram видео, в котором показал, как стреляет в тире.

«Невинный маленький я перед всеми ужасными татуировками. Вы ничего не знаете», – написал он.

Innocent little me before all the horrid tattoos * y’all know nothing #waketfup

Публикация от Presley Gerber (@presleygerber) 11 Фев 2020 в 5:59 PST

Пресли Гербер сделал татуировку на лице. Видео, снятое в салоне, он публиковал 8 февраля в Instagram. Тату в виде горизонтальной полосы либо текста расположено под правым глазом Гербера. Крупным планом татуировку он пока не показал.

Thanks homie * @jonboytattoo

Публикация от Presley Gerber (@presleygerber) 7 Фев 2020 в 4:26 PST

«Богатый белый красавчик из Малибу так хочет быть гангстой», – отметил в Instagram один из подписчиков Гербера, joeygrayz.

У модели Синди Крокфорд двое детей: сын Пресли Уолкер и дочь Кайя Джордан. Их отец – владелец клубов Рэнди Гербер. Сейчас им 20 и 18 лет соответственно.