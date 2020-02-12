Суд Киева попросили запретить слова «слуга» в названии партии

12.02.2020, 14:06, Новости дня

В Окружной административный суд города Киева поступил иск с требованием запретить употребление слова «слуга» в названии партии. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба суда.

Истец попросил суд признал бездействие Минюста из-за того, что министерство своевременно не запретило использование слова «слуга» в названии и деятельности политической партии.

В то же время, истец просит обязать Минюст принять правовой акт касательно политсилы «Слуга народа», который бы ограничил и запретил использование слова «слуга» в названии.

Истец аргументировал свой иск тем, что, по его мнению, слово «слуга» является антисоциальным и коммунистическим.

Партия «Слуга народа» была зарегистрирована в декабре 2017 года.Тогда её лидером был нынешний глава СБУ Иван Баканов. Название партии было изменено, ранее она называлась «Партией Решительных перемен».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Суд Киева попросили запретить слова «слуга» в названии партии

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