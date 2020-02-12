Нардепу Фединой объявили подозрение

12.02.2020, 14:06, Новости дня

12 февраля народному депутату Украины от «Европейской солидарности» Софии Фединой сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) объявили подозрение по делу об угрозах президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом она сообщила журналистам после выхода из здания ГБР в Киеве, информирует УНН.

«По результатам вручение подозрения, имею повестку на допрос», – сказала Федина.

26 октября 2019 года в Facebook волонтера Маруси Зверобой было опубликовано видео, на котором она и Федина критикуют Зеленского в связи с его разговором с ветеранами в Золотом Луганской области. «Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую», – сказала Федина.

28 октября нардеп от «Слуги народа» Александр Качура сообщил, что написал заявления в Генеральную прокуратуру Украины и ГБР из-за высказываний Федины в адрес Зеленского. 1 ноября Качура сообщил, что правоохранители открыли уголовное производство по факту высказываний.

6 февраля 2020 года ГБР сообщило о подозрении Зверобой в угрозе убийством Зеленскому. 10 февраля суд избрал ей меру пресечения в виде личного обязательства.

Федину вызывали в Госбюро расследований на 6 февраля, но она не пришла.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Нардепу Фединой объявили подозрение

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