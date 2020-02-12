Кремль ответил на обвинения Эрдогана

12.02.2020, 14:06, Новости дня

Комментируя заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего Россию и Сирию в ударах по мирным жителям в Идлибе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что активность террористов в Идлибе продолжается и отметил, что в Кремле по-прежнему привержены российско-турецким договоренностям по Сирии, которые были достигнуты в Сочи.

Песков подчеркнул, что по этому документу турецкая сторона обязалась взять на себя обеспечение соответствующей нейтрализации террористических группировок, которые сконцентрировались в сирийском Идлибе, передает телеканал "Россия 24".

Представитель Кремля отметил, что эти группировки наносят удары по сирийским войскам, кроме того, они осуществляют агрессивные действия в отношении российских военных объектов. "Это является недопустимым, и это идет вразрез с сочинскими договоренностями", — подчеркнул Песков.

"Относительно ударов по Идлибу, которые осуществляют сирийские военные, то это удары по террористам, а не по гражданским лицам", — сказал он. Песков добавил, что эти удары преследуют цель "нейтрализовать террористов и их агрессивную деятельность, которую они осуществляют оттуда", — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее турецкий президент заявил, что Турция намерена атаковать правительственные войска Сирии вне Идлибской зоны деэскалации, если они будут вести наступательные действия​​​.