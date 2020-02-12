Кремль ответил на обвинения Эрдогана

12.02.2020, 14:06, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

Комментируя заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего Россию и Сирию в ударах по мирным жителям в Идлибе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что активность террористов в Идлибе продолжается и отметил, что в Кремле по-прежнему привержены российско-турецким договоренностям по Сирии, которые были достигнуты в Сочи.

Песков подчеркнул, что по этому документу турецкая сторона обязалась взять на себя обеспечение соответствующей нейтрализации террористических группировок, которые сконцентрировались в сирийском Идлибе, передает телеканал "Россия 24".

Представитель Кремля отметил, что эти группировки наносят удары по сирийским войскам, кроме того, они осуществляют агрессивные действия в отношении российских военных объектов. "Это является недопустимым, и это идет вразрез с сочинскими договоренностями", — подчеркнул Песков.

"Относительно ударов по Идлибу, которые осуществляют сирийские военные, то это удары по террористам, а не по гражданским лицам", — сказал он. Песков добавил, что эти удары преследуют цель "нейтрализовать террористов и их агрессивную деятельность, которую они осуществляют оттуда", — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее турецкий президент заявил, что Турция намерена атаковать правительственные войска Сирии вне Идлибской зоны деэскалации, если они будут вести наступательные действия​​​.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Кремль ответил на обвинения Эрдогана

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / Печень человека сможет прожить 7 семь дней

26.12 / «Ресторатор, помоги себе сам»: 300 лайфхаков и 85 сценариев для успешного бизнеса

05.02 / Шендерович: В XIX веке Путин мог бы считаться успешным лидером, но в XXI веке кто контролирует Силиконовую долину – тот и победил

28.01 / Парламент Нидерландов отменил визит делегации в Россию

10.12 / Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите и поощрении капиталовложений

05.02 / Эпидемия коронавируса. МАУ выполнили последний рейс из Китая

22.12 / Недорогой паркетник Hyundai ix35 снова ставит рекорды продаж

21.01 / В российском аэропорту Пулково продают иконы с изображением Путина

06.01 / Комментатор «Матч ТВ» назвал идиотами перепутавших финалы МЧМ зрителей

17.12 / Россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика