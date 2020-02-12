Счетная палата рекомендует сделать обязательным предоставление данных в ФНС о маткапитале

12.02.2020, 14:06, Новости дня

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Счетная палата рекомендует правительству расширить перечень обязательного предоставления данных в ФНС и дополнить его сведениями о размерах маткапитала и субсидий на покупку жилья.

После одобрения этого предложения россиянам необходимо будет предоставлять данные в налоговую службу о полученных средствах материнского капитала и денежных субсидиях на приобретение жилья за счет средств бюджетов различного уровня.

По закону эти деньги нельзя включать в размер имущественного налогового вычета. Но некоторые  налогоплательщики пренебрегают запретом. "Предложение СП поможет избежать подобных ситуаций", — заявили в Счетной палате.



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Счетная палата рекомендует сделать обязательным предоставление данных в ФНС о маткапитале

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