Сирийские войска впервые с 2012 взяли под контроль автомагистраль Дамаск – Алеппо

12.02.2020, 14:06, Новости дня

Правительственные сирийские войска впервые с 2012 года взяли под контроль автомагистраль Дамаск – Алеппо на северо-западе страны. Об этом 11 февраля сообщил базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Правозащитники отмечают, что сирийские войска начали операцию 24 января “при полной поддержке российских сил“. Она завершилась 11 февраля, когда вооруженные силы Сирии заняли район Аль-Рашидин (пригород Алеппо).

Издание Middle East Online пишет, что сирийские силы и их союзники заняли дорогу, после того как повстанцы покинули последний опорный пункт. Издание подчеркивает, что автомагистраль М5 имеет стратегическое значение, поскольку она соединяет четыре крупнейших города страны: Дамаск, Хомс, Хаму и Алеппо. Кроме того, на прошлой неделе правительственные войска взяли под контроль город Саракиб (провинция Идлиб), где М5 пересекается с трассой М4, соединяющей запад и восток Сирии.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики “Исламского государства“, а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.