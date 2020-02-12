Эмулятор будущей Windows 10X открыли разработчикам

12.02.2020, 14:06, Новости дня

Microsoft выложила в свободный доступ для разработчиков эмулятор своей пока не выпущенной операционной системы Windows 10X. Эта ОС предназначена исключительно для двухэкранных и сгибаемых «планшетобуков», которые могут поступить в продажу до конца 2020-го.

Ранее Microsoft показала работу Windows 10X в ходе презентации своих инновационных разработок — двухэкранного компьютера Surface Neo и аналогичного по форм-фактору, но более компактного Android-смартфона Surface Duo.

Внешние отличия Windows 10X от обычной «десятки» — в основном косметические. Например, упрощён дизайн меню «Пуск», в котором больше нет «живых плиток». Остались только пункты с приложениями (их можно закреплять в интерфейсе) и список последних открывавшихся документов. Кроме того, из него доступен поиск (в том числе — голосовой) по приложениям, документам и интернету. Вызвать меню «Пуск» можно свайпом вверх от нижнего края экрана.

Другая важная отличительная черта Windows 10X, пишет The Verge — то, как ведут себя окна приложений в интерфейсе. Они больше не могут размещаться как угодно и где угодно: как на смартфонах, по умолчанию они занимают одну из половинок экрана целиком. При желании окно можно мышью или прикосновением перетащить таким образом, чтобы оно развернулось на оба экрана.

В конце января Microsoft сделала доступным Android-эмулятор Surface Duo, чтобы разработчики могли виртуально поэкспериментировать с устройством и начать разрабатывать специально адаптированные к новому форм-фактору приложения.

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