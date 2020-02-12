Корне разгромила Остапенко в первом круге турнира в Санкт-Петербурге

12.02.2020, 14:06, Новости дня

Французская теннисистка, 61-я ракетка мира Ализе Корне в первом круге турнира в Санкт-Петербурге в двух сетах за один час четыре минуты разгромила представительницу Латвии Елену Остапенко – 6:1, 6:2.

Корне дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести, а у Остпенко, занимающей 40-е место в рейтинге WTA, ни одного эйса и восемь двойных ошибок.

Таким образом, француженка вышла во второй круг турнира, где ей будет противостоять Мария Саккари (№21) из Греции, переигравшая в первом круге россиянку Виталию Дьяченко (№89).