В Кремле ответили на слова Эрдогана об «ударах по гражданским» в Идлибе

12.02.2020, 14:05, Новости дня

Сирийская армия в Идлибе наносит удары по террористам, а не по гражданским лицам, цель военных САР – нейтрализовать агрессивную деятельность террористических группировок, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков указал, комментируя слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана об «ударах» по мирным жителям в Идлибе, что действия армия направлены на террористов, а не гражданских, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Кремль по-прежнему привержен российско-турецким договоренностям по Сирии, которые были достигнуты в Сочи.

«В частности, по этому документу турецкая сторона взяла на себя обязательства по обеспечению соответствующей нейтрализации террористических группировок, которые сконцентрировались в Идлибе», – отметил пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, Москва с сожалением констатирует, что эти группировки из Идлиба наносят удары по сирийским войскам, а также осуществляют агрессивные действия в отношении военных объектов России: «Это является недопустимым, и это идет вразрез с сочинскими договоренностями».

Песков добавил, что у президента Владимира Путина пока нет каких-либо контактов с руководством САР в связи с ситуацией в Идлибе.

«Но наши представители, в том числе наши военные, естественно, находятся на постоянном контакте с сирийскими представителями», – сказал он.

Ранее в среду Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили урегулирование сирийского кризиса в контексте обострения обстановки в зоне деэскалации в Идлибе.

Перед этим президент Турции обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в сирийской провинции Идлиб. Он также заявил, что Анкара заставит сирийскую армию покинуть зону деэскалации в Идлибе до конца февраля.

Во вторник Эрдоган заявил, что сирийское правительство заплатит «очень высокую цену» за действия против турецких сил. Он также пригрозил сбивать любые самолеты над сирийской провинцией Идлиб, если они будут представлять опасность для турецких военных.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в ближайшее время турецкая делегация отправится в Москву, и подчеркнул, что Анкара продолжает работать с российской стороной, и «стремится обеспечить постоянное перемирие» в Идлибе.