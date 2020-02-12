В России упали цены на смартфон Huawei Mate 30 Pro

12.02.2020, 14:04, Разное

Huawei Mate 30 Pro появился на российском рынке в декабре по цене 69990 рублей, но приобрести его было достаточно сложно из-за ограниченного количества. Сейчас же в РФ цены на смартфон снижены.

Торговая сеть «Эльдорадо» запустила акцию, после ввода промокода флагманский смартфон можно купить со скидкой в 7 тысяч рублей. Предложение будет действовать до 17 февраля. Модель Mate 30 Pro на данный момент считается одним из самых современных и продвинутых смартфонов. Он имеет изогнутый OLED-экран, 40-ватную быструю зарядку, 3D-систему распознавания лица, четыре основных камеры с супер оптикой Leica, которая позволяет записывать ультра замедленное видео с частотой до 7680 к.с.

Корпус смартфона изготовлен из влагозащитного материала. Имеется 8 Гб оперативки и 256 Гб flash-памяти. Единственный минус – это отсутствие сервисов Google, из-за американских санкций. На Mate 30 Pro установлено приложение Huawei Mobile Services, которое еще находится в разработке. В Европе для привлечения внимания покупателей вместе с телефоном идут в подарок беспроводные наушники и смарт-часы.