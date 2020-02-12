Эксперты раскрыли официальные характеристики Samsung Galaxy S20 Ultra

12.02.2020, 14:04, Разное

Специалисты рассказали об официальных характеристиках Samsung Galaxy S20 Ultra. Вместе с Samsung Galaxy S20 Ultra Plus представят и модель S20 Ultra.
Дизайном новинка напоминает предыдущие модели. Она отличается теперь наличием 6,9-дюймового Dynamic AMOLED-дисплея, который имеет разрешение 3200 на 1400, 120 Гц частоту обновлений и поддержку HDR10+. Также усовершенствовали защиту экрана стеклом Corning Gorilla Glass 6, а под ним есть сканер отпечатков пальца. Вверху имеется точечный вырез под селфи-камеру на 40 Мп.

Основным достоинством Samsung Galaxy S20 Ultra является главная камера, которая больше остальных моделей и имеет новый набор сенсоров. Функционирует смартфон на базе Exynos 990 для всех, и на Snapdragon 865 для Китая и США. Также есть два варианта оперативной памяти — 12 и 16 ГБ типа LPPDR5.

Корпус телефона теперь защищен от пыли и влаги. Оперативной системой выступает Android 10 с оболочкой One UI 2.0. Samsung Galaxy S20 Ultra в марте станет продаваться в России, а цена составит 99 990 рублей.



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Эксперты раскрыли официальные характеристики Samsung Galaxy S20 Ultra

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