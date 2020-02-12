Минтруд решил упростить процедуру оформления детских выплат

12.02.2020, 13:58, Новости дня

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что понадобится для получения материнского капитала и пособий на ребенка.

Согласно новым законопроектам, маткапитал будут предоставлять на основании записи о рождении в органах ЗАГС, сообщил Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, передает РИА «Новости».

Для получения пособия на ребенка от трех до семи лет, которое положено семьям со среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума, понадобится только написать заявление.

По словам министра, для этого нужно будет организовать электронное взаимодействие региональных органов соцзащиты с ЗАГС и налоговиками. По словам министра, последние готовы предоставлять необходимую информацию с 1 июля. Он также подчеркнул, что важно, чтобы система была универсальна для всех субъектов страны.

Кроме того, министр призвал банки и Пенсионный фонд наладить электронную связь для упрощенного направления маткапитала на ипотеку, «чтобы не гонять граждан из одной организации в другую».

Напомним, во вторник глава думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов разъяснил суть поправок, упрощающих процедуру получения и управления средствами материнского капитала, которые ранее были внесены в Госдуму.