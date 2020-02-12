Российские ученые назвали дело «Сети» сфабрикованным и потребовали отменить приговоры по нему

12.02.2020, 13:57, Новости дня

Российские ученые выступили с заявлением по делу «Сети», назвав его сфабрикованным, и потребовали отменить приговоры и привлечь к ответственности тех, кто занимался фальсификацией дела. Об этом в своем Facebook сообщил доктор физико-математических наук Борис Штерн.

«Семеро молодых людей, не совершивших никаких опасных деяний, осуждены на тюремные сроки от 6 до 18 лет, якобы за создание “террористического сообщества». Столь суровое обвинение основывается на крайне сомнительных “доказательствах”. Осужденные неоднократно сообщали о пытках, которым их подвергали для получения признательных показаний, однако эти заявления в ходе следствия и суда были фактически проигнорированы.

Всё, что мы знаем о «деле “Сети”», говорит о том, что оно целиком сфабриковано. Откровенно неправосудный приговор свидетельствует о полном параличе независимой судебной системы в нашей стране. В отличие от тех выдуманных “терактов”, которые якобы «собирались запланировать» осужденные, решение по «делу “Сети”» и есть самый настоящий акт террора, который наносит жестокий удар по основам российской государственности.

Мы требуем немедленно отменить приговор по «делу “Сети”», с бессмысленной жестокостью ломающий судьбы наших сограждан. Мы требуем расследовать обстоятельства фабрикации этого дела, наказать причастных к нему должностных лиц и обеспечить строгое соблюдение закона всеми силовыми и правоохранительными структурами. Террор против собственных граждан несовместим с нормальным развитием нашей страны и губителен для ее науки, культуры и образования», — говорится в заявлении, которое уже подписали несколько десятков ученых и научных журналистов.

Напомним, в понедельник Пензенский суд вынес приговоры обвиняемым по делу «террористического сообщества «Сеть»». Дмитрий Пчелинцев был приговорен к 18 годам колонии строго режима, Илья Шакурский — к 16 годам колонии, Андрея Чернова приговорили к 14 годам колонии, Максим Иванкин получил 13 лет колонии. Михаил Кульков, Василий Куксов и Арман Сангынбаев приговорены к 10, 9 и 6 годам тюрьмы соответственно.

Дело расследовала ФСБ. Фигуранты неоднократно сообщали о пытках током, избиениях и давлении со стороны силовиков.