«Если я возьму его за руку, меня будут преследовать». Билли Портер прокомментировал отношения с мужем

12.02.2020, 13:54, Новости дня

50-летний американский актер Билли Портер несмотря на свою гомосексуальность, никогда не хотел быть женщиной. Об этом звезда телесериала «Поза» рассказал в эксклюзивном интервью Карену Шаиняну, автору YouTube-канала Straight Talk With Gay People.

Портер подчеркнул, что является «мужчиной-геем». По словам актера, ранняя самоидентификация заставила его уйти из семьи и начать зарабатывать в 16 лет. «Я понял: когда я плачу, то делаю, что хочу», – заявил актер. 

При этом ему удалось сохранить теплые отношения с матерью – Клориндой Джин Джонсон Портер. В январе актер тепло поздравил ее с 73-летием на своей страницев в Twitter.

Y’all, my mother, Cloerinda Jean Johnson Porter Ford, just turned 75! She is the strongest human being I know. * Happy Birthday, Mommy! pic.twitter.com/6D5VOYgfHC

— Billy Porter (@theebillyporter) January 22, 2020

В интервью YouTube-каналу Портер объяснил, что его эпатажное появление в платьях является вызовом гендерным нормам.

Актер признался, что каждый выход дается ему нелегко. «Вы не предствляте, сколько в людях желчи. Я пережил столько атак и угроз просто потому, что решил надеть платье», – заявил он.

Портер также рассказал, что несмотря на успешность, не может позволить себе пройтись по Манхэттену, взяв за руку своего мужа Адама Смита.

«Я черный мужчина, состоящий в браке с белым мужчиной, иду по улицам Нью-Йорка. Если я  буду держать его за руку, меня будут преследовать», – заявил он.

По словам Портера, он познакомился с Адамом в 2009 году. Актер признался, что был очарован внешностью парня и сделал все, чтобы тот обратил на него внимание.

«Я понял, что мы из одной тарелки», – подчеркнул Портер. Он рассказал, что отношения между ними сложились не сразу – после непродолжительного романа мужчины расстались на пять лет, а три года назад поженились. По словам актера, в феврале пара отмечала третью годовщину бракосочетания. 

Билли Портер родился в 1969 году в США, Актерскую карьеру начинал на театральной сцене. В 2019 году Портер стал единственным чернокожим актером-геем, получившим телевизионную премию «Эмми» за главную роль в сериале «Поза». 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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«Если я возьму его за руку, меня будут преследовать». Билли Портер прокомментировал отношения с мужем

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