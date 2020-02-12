Матвиенко поддержала идею о назначении пожизненных сенаторов

12.02.2020, 13:51, Новости дня

Члены Совета Федерации поддерживают предложение о назначении пожизненных сенаторов в верхнюю палату парламента, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«Мы предварительно обсуждали этот вопрос и в комитете по регламенту, и в других форматах. Мы считаем, что можно было бы поддержать», – сказала Матвиенко, передает ТАСС.

Во вторник сообщалось, что рабочая группа по подготовке поправок к Конституции предложит увеличить до 30 число сенаторов, которые могут быть направлены в Совет Федерации президентом.

20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.