Матвиенко поддержала идею о назначении пожизненных сенаторов

12.02.2020, 13:51, Новости дня

Члены Совета Федерации поддерживают предложение о назначении пожизненных сенаторов в верхнюю палату парламента, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«Мы предварительно обсуждали этот вопрос и в комитете по регламенту, и в других форматах. Мы считаем, что можно было бы поддержать», – сказала Матвиенко, передает ТАСС.

Во вторник сообщалось, что рабочая группа по подготовке поправок к Конституции предложит увеличить до 30 число сенаторов, которые могут быть направлены в Совет Федерации президентом.

20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.  



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Матвиенко поддержала идею о назначении пожизненных сенаторов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Найден способ защитить пчелиные ульи

04.12 / Спирс показала, как провела день рождения

09.12 / Российский экипаж МКС будет искать нефть

09.02 / В ДТП под Воронежем погибли трое украинцев из ОРЛО. Они ехали на заработки в Москву

18.12 / Под Кабмином портовики требовали уволить главу Администрации морских портов

13.01 / Директора школы и ее бывших учеников в Москве заподозрили в покушении на убийство

21.01 / ВОЗ: новый коронавирус может распространиться по территории Китая и других стран

19.01 / Обновленный кроссовер Hyundai Creta ставит рекорды продаж

17.01 / Boeing нашла новую уязвимость в ПО 737 MAX

01.02 / Украина заняла третье место по количеству беженцев в США в 2019 году – The Washington Post

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика