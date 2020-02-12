Sky — «вы заслуживаете коронавирус» — китайцы всё чаще становятся жертвами дискриминации в Британии

12.02.2020, 13:47, Новости дня

Китайскому сообществу в Соединённом Королевстве приходится сталкиваться с расистскими оскорблениями и притеснениями из-за коронавируса. При этом по мере распространения заболевания в стране количество подобных случаев только увеличивается, пишет Sky News.

Из-за вируса, появившегося в Китае и затем распространившегося по всему миру, появилось беспокойство о растущей враждебности к китайскому сообществу здесь, в Британии. Многие его представители заявили Sky News, что заметили к себе более агрессивное отношение после вспышки заболевания. С некоторыми из них побеседовал наш корреспондент Дэн Уайтхед.

РОБИН ЧЖАН, студент: Четыре парня стояли возле двери и кричали мне и моей подруге Люси, с которой мы шли вместе: «Эй, коронавирус!» Они прикрывали нос и лицо воротником рубашки и громко смеялись.

Китайские студенты Робин и Люси — одни из последних жертв расовых притеснений, связанных с коронавирусом. Им кричали вслед в центре Кардиффа, когда они шли на занятия.

ЛЮСИ ДЖУ, студентка: Мне очень грустно, и в тот момент я не знала, как отреагировать. Но я думаю, что вирус — это проблема, которой необходимо противостоять всем.

Пока мы снимали репортаж, кто-то выкрикнул (оскорбление. — ИноТВ) в адрес их подруги Сары. Она приехала из Ухани, и её уже не в первый раз притесняют за ношение маски.

САРА ТАН, студентка: Мои родители обо мне беспокоятся, и они хотят, чтобы я носила маску даже в Британии. Меня очень расстраивает то, что только что кто-то выкрикнул: «Коронавирус!»

Эти студенты — часть увеличивающейся группы, которая сталкивается с враждебностью. Сообщения о притеснениях, связанных с COVID-19, поступали из Шеффилда, Лестершира, Йорка и Манчестера.

ДЭН УАЙТХЕД, корреспондент Sky News: Посол Китая в Великобритании заявил Sky News, что он обсуждал вопрос о ненависти и дискриминации с британским правительством. Но эта проблема касается не только студентов. Другие граждане Китая в Великобритании были вынуждены обратиться в полицию из-за вызванных расизмом опасений.

КЕЙТ ГОРДОН, представительница Центра китайского сообщества в Бирмингеме: Это личное сообщение, которое пришло в нашу группу на Facebook: «С учётом варварской отвратительной жестокости, с которой ваш народ обращается с животными, вы все заслуживаете заразиться этим вирусом».

Кейт Гордон помогает управлять Центром китайского сообщества в Бирмингеме. Хотя притеснения случаются редко, но их количество увеличивается, что вынуждает некоторых китайцев, работающих в городе, менять свой распорядок дня.

КЕЙТ ГОРДОН: Мы прекрасно понимаем, что если мы стоим в трамвае, или в поезде, или в автобусе и кашляем или хлюпаем носом, люди смотрят на нас, и мы очень остро ощущаем это. И некоторые из нас начали менять рабочие часы, чтобы не передвигаться в час пик и избежать негативного и довольно враждебного окружения.

Сотрудники китайского супермаркета в китайском квартале Бирмингема носят маски. По словам менеджера, эта мера просто призвана защитить всех.

БО ДИНГ, менеджер супермаркета Vanguard: На самом деле мы не хотим носить маски. Но нам нужно защищать себя, людей, которые сюда приходят. Мы не хотим, чтобы у этой страны возникли проблемы, поэтому мы носим маски, чтобы всех здесь обезопасить.

Вместе с числом заражённых коронавирусом в Соединённом Королевстве растёт и число сообщений о притеснениях. В результате жизнь многих китайцев, которые уже беспокоятся о семьях на родине, становится ещё сложнее.

Дэн Уайтхед, Sky News.

Дата выхода в эфир 12 февраля 2020 года.