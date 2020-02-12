Матвиенко призвала отказаться от ковровых дорожек в поездах

12.02.2020, 13:44, Новости дня

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает убрать из пассажирских вагонов ковровые дорожки, которые не соответствуют современным требованиям и собирают пыль.

«Надо уходить от устаревших стандартов и нормативов. Например, ковровые дорожки в вагонах. Когда-то это был символ престижа и качества, но это пылесборники. И зачем сегодня эти «брежневские» дорожки в вагонах? Есть стильные, красивые и удобные в обслуживании материалы. От дорожек давно стоит отказаться, и я уверена, что эта задача РЖД по плечу», – передает РИА «Новости» слова Матвиенко на пленарном заседании палаты в среду по итогам выступления главы РЖД Олега Белозерова.

Спикер также отметила, что необходимо наладить инфраструктуру станций, железнодорожных переездов и вокзалов.

«Есть еще остановочные пункты без нормальных платформ. Есть вокзалы, которые ассоциируются с антисанитарией и преступностью. Мечтаю, чтобы каждый вокзал был чистым до стерильности», – сказала сенатор.

С начала 2020 года РЖД отменили плату за посещение туалетов на российских вокзалах с поездами дальнего следования.



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Матвиенко призвала отказаться от ковровых дорожек в поездах

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