СК поверит обеспечение безопасности в Чертановском суде Москвы

12.02.2020, 13:44, Новости дня

Сотрудники Следственного комитета проверят обеспечение режима безопасности в Чертановском суде Москвы, где покончил с собой экс-глава управления ФСИН Виктор Свиридов.

«По факту смерти подсудимого в здании суда проводится доследственная проверка. По предварительным данным, днем 12 февраля 2020 года мужчина совершил суицид в зале Чертановского районного суда города Москвы», – говорится в сообщении на сайте СК.

В ведомстве добавили, что в настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливается полная картина произошедшего. Следователи также проверят обеспечение режима безопасности в суде.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд также проведет проверку после суицида экс-главы управления ФСИН.

В среду днем бывший начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний Виктор Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве 10 млн рублей у коллеги.

Суд приговорил Свиридова к трем годам заключения. При этом и защита, и потерпевшие просили смягчить срок из-за четвертой стадии рака у подсудимого. 



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СК поверит обеспечение безопасности в Чертановском суде Москвы

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