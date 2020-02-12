В Кремле назвали неуместной продажу «икон» с изображением Путина

12.02.2020, 13:37, Новости дня

Кремль и президент Владимир Путин не приветствуют продажу сувенирных «икон» с изображением российского лидера, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, мы это не приветствуем, да и сам президент это не приветствует», – сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать факт продажи таких «икон» в аэропорту Пулково.

 Он подчеркнул, что вряд ли такие товары можно назвать иконами. «Наверное, подобные изображения неуместны были бы», – заключил Песков, передает ТАСС. 



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В Кремле назвали неуместной продажу «икон» с изображением Путина

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