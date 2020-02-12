Кремль оценил идею расширения практики суда присяжных

12.02.2020, 13:37, Новости дня

Тема более широкого применения суда присяжных в РФ обсуждается в Кремле, однако окончательных решений пока нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока окончательных решений на этот счет нет. Вместе с тем, эта тема неоднократно фигурировала, стояла на повестке дня, она в обсуждении, и экспертная проработка продолжается. Поэтому в целом тема расширения практики суда присяжных, распространение на более широкий круг дел, действительно, фигурирует в повестке дня. Пока другого сказать невозможно, потому что решение не принималось», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, действительно ли такая линия будет поддержана.

Напомним, во вторник председатель ВС Вячеслав Лебедев сообщил, что Верховный суд РФ предлагает включить в компетенцию суда присяжных рассмотрение всех категорий дел по особо тяжким преступлениям и всех дел о преступлениях в сфере предпринимательства (за исключением уголовных дел, содержащих гостайну).