В киевском метро весной появится 4G интернет

12.02.2020, 13:30, Новости дня

В марте этого года на восьми станциях киевского метро появится 4G интернет. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Уточняется, что в марте 4G интернет появится на станциях «Академгородок», «Житомирская», «Святошин», «Сырец», «Дорогожичи», «Героев Днепра», «Минская», «Оболонь». В конце 2020 – начале 2021 годов планируется запуск интернета и на всех остальных станциях и тоннелях.

Советник Киевского городского головы Максим Бахматов отметил, что сейчас согласованы все важные технические аспекты с метрополитеном и операторами была оказана необходимая техническая документация.

«Операторы уже завезли в страну первые партии специального оборудования для построения сети и ожидают получения законных оснований для начала выполнения монтажных работ в метро. Полноценная реализация инвестиционного проекта зависит от принятия Киевсоветом решения о плате за телеком доступ к объектам коммунальной собственности», – отметил директор по регуляторному обеспечению «Киевстара» Александр Когут.

4G-связь заработала в Украине в 2018 году.

На данный момент в Украине планируется введение 5G-связи, соответствующий указ был подписан пятым президентом Украины Петром Порошенко в мае 2019 года.

Тестирование 5G-связи с 1 декабря 2019 происходит в шести городах – Киеве, Днепре, Харькове, Львове, Одессе и Черкасах.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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В киевском метро весной появится 4G интернет

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