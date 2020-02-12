На Украине потребовали убрать из названия президентской партии «коммунистическое» слово

12.02.2020, 13:30, Новости дня

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В Окружной административный суд Киева подали иск, касающийся партии "Слуга народа". Автор иска потребовал запретить слово "слуга" в названии, поскольку считает его "антисоциальным и коммунистическим".

"Истец просит обязать Министерство юстиции Украины принять индивидуальный правовой акт в отношении данной политической силы, которым ограничить и запретить употребление (…) слова "слуга", – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Автор иска пожаловался на "бездействие" министерства, которое вовремя не запретило использование слова "слуга" в названии партии.

В суде в данный момент решается вопрос о возбуждении соответствующего дела.

Вопрос об открытии дела по данному административному иску пока решается, добавили в пресс-службе суда.

"Слуга народа" – партия президента Украины Владимира Зеленского. В результате выборов в Верховную раду, прошедших в июле 2019 года, партия получила 254 места в парламенте из 450.

На Украине действует закон о декоммунизации. Он предполагает переименование населенных пунктов и улиц, снос памятников и мемориалов павшим советским воинам. Также он запрещает "коммунистическую символику" от красного знамени до георгиевской ленточки.



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На Украине потребовали убрать из названия президентской партии «коммунистическое» слово

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