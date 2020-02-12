Щесны подписал новый долгосрочный контракт с «Ювентусом»

12.02.2020, 13:30, Новости дня

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Голкипер туринского "Ювентуса" Войцех Щесны подписал новый контракт со "Старой синьорой", рассчитанный до лета 2024 года. За итальянскую команду 29-летний поляк выступает с 2017 года.

"Замечательная история между Щесны и "Ювенутом" будет продолжаться до 24 года. Заслуженный контракт, потому что он отличный вратарь", – сообщает пресс-служба "Ювентуса".

UFFICIALE ✍ @13Szczesny13, bianconero fino al 2024!
➡ https://t.co/FqPEsNxY3l pic.twitter.com/3PNmDs1I9i

— JuventusFC (@juventusfc) February 11, 2020

Напомним, Войцех прошел через академию "Легии", откуда в 2006 году перешел в лондонский "Арсенал". В составе "канониров" поляк принял участие в 194 играх, 72 из которых завершились без пропущенных мячей.

Летом 2015-го на правах аренды Щесны перешел из "Арсенал" в "Рому", а в июле 2017 "Ювентус" заплатил лондонской команде 14 миллионов евро за переход вратаря. В составе "Юве" Войцех в текущем сезоне сыграл 22 матча, в которых пропустил 23 мяча. Также на его счету 46 игр за сборную Польши.



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Щесны подписал новый долгосрочный контракт с «Ювентусом»

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