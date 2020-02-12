Если не дать воду в Крым, никаких гуманитарных катастроф не будет. Вода нужна оккупантам – без нее им придется уйти с полуострова

12.02.2020, 13:30, Новости дня

Статистика для господина Давида Арахамии, который хочет дать воду и заботиться о гражданах Украины в Крыму.

О гражданах Украины: их вместе с Севастополем 2 млн.

О гуманитарной катастрофе: есть мировой стандарт потребности воды на человека. Для такой климатической зоны, как Крым, это 47 м³. Пусть будет 50. Это означает потребность граждан Украины в Крыму 100 млн м³ в год.

Только поверхностные источники: снег и дождь, питающие реки, источники и водохранилища, дают Крыму ежегодно 1 млрд м³ воды. Еще 0,5 млрд – в подземных источниках. Если их рационально использовать, хватит, чтобы пить, есть, мыться два раза в день, стирать, и ничего из рек и озер не пересохнет и не исчезнет и еще останется в 15 раз больше того, что нужно.

В расчетах нет потребностей колонизаторов, российских оккупантов, сельского хозяйства и заводов Фирташа.

Ну и все естественное надо правильно собирать, очищать. Бурить скважины можно на большом расстоянии, – а не кустами, как делают сейчас – чтобы не обезвоживать артезианские источники. В России денег на это нет, и без крымской воды оттуда придется уйти. Поэтому никаких гуманитарных катастроф не будет, впрочем, кроме воды, у нашей страны нет другого сильного аргумента по разрушению планов оккупантов задержаться на полуострове.

Источник: Osman Pashayev / Linkedin

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Если не дать воду в Крым, никаких гуманитарных катастроф не будет. Вода нужна оккупантам – без нее им придется уйти с полуострова

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