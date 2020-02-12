Возле Бангладеш опрокинулось судно с беженцами, погибли 15 человек

12.02.2020, 13:30, Новости дня

11 февраля в Бенгальском заливе возле острова святого Мартина в Бангладеш опрокинулось судно с беженцами. Об этом проинформировала Международная организация по миграции (IОМ).

По данным местных властей, утонули, по предварительным данным, 15 человек.

Первую медицинскую помощь предоставили по меньшей мере 68 пострадавшим.

В IOM отметили, что они и верховный комиссар ООН по делам беженцев тесно сотрудничают с правительством Бангладеш, и заявили о готовности «оказать правительству помощь в удовлетворении потребностей выживших, будь то продукты питания, жилье или медицинская помощь».

В организации по миграции объяснили, что из-за непреодолимых обстоятельств местные жители пытаются совершить «небезопасную поездку за границу», несмотря на опасность, которую может представлять путешествие по морю.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Возле Бангладеш опрокинулось судно с беженцами, погибли 15 человек

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