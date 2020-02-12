Мосгорсуд проведет проверку после суицида экс-главы управления ФСИН

12.02.2020, 13:30, Новости дня

По факту проноса бывшим руководителем управления ФСИН Виктором Свиридовым пистолета в зал Чертановского суда Москвы будет проведена проверка, сообщили в Мосгорсуде.

В суде также подтвердили, что Свиридов погиб в зале суда. Там же отметили, что приговор экс-главе управления ФСИН был ниже предусмотренного за вымогательство, передает РИА «Новости».

В среду днем бывший начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний Виктор Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве 10 млн рублей у коллеги.

Суд приговорил Свиридова к трем годам заключения. При этом и защита, и потерпевшие просили смягчить срок из-за четвертой стадии рака у подсудимого.



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Мосгорсуд проведет проверку после суицида экс-главы управления ФСИН

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