В РФ офицера-подводника уволили после того, как он в пьяном виде материл портрет Путина

12.02.2020, 13:30, Новости дня

В России офицер-подводник, служивший на подводной лодке Черноморского флота, был досрочно уволен с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус. При задержании в пьяном виде Олег Лавренчук нецензурно ругался, в том числе в адрес висевшего на стене портрета президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в материале российского издания «Коммерсантъ».

Капитан-лейтенант Лавренчук проходил службу в должности командира боевой части радиотехнической службы подлодки.

Инцидент произошел 30 июня 2019 года. По данным материалов разбирательства, совместно со своим подчиненным и другими военнослужащими, находясь на боевой службе, в месте размещения офицерского состава, Лавренчук употребил спиртные напитки.

Когда его задерживала военная полиция, «высказывал в адрес военного коменданта, личного состава военной комендатуры, а также портрета верховного главнокомандующего вооруженными силами Российской Федерации нецензурную брань», цитирует издание документы суда.

Позднее Лавренчук признал вину и раскаялся. Ему выдали предупреждение о неполном служебном соответствии, а в августе уволили «за совершение грубого дисциплинарного проступка».

Лавренчук попытался оспорить это решение в суде. Он мотивировал свое поведение тем длительной командировкой, говорил, что инцидент произошел во внеслужебное время и никак не отразился на состоянии боевой готовности подразделения. Однако Севастопольский гарнизонный военный суд отказался восстановить его на службе, это решение поддержал и суд высшей инстанции.

По словам адвоката Сергея Гурина, Лавренчук отслужил на флоте 17,5 года, ему оставалось 2,5 года до пенсии. Перед инцидентом его подлодка четыре месяца базировалась у берегов Сирии. Узнав, что командировка продлена еще на четыре месяца, он выпил в общежитии с пятью другими офицерами.

Адвокат отметил, что у Лавренчука есть маленький ребенок и квартира, купленная в военную ипотеку. Он высказал мнение, что увольнение офицера было показательным.

Гурин готовит кассационную жалобу по этому делу.

Российские военные принимают участие в войне в Сирии на стороне президента Башара Асада.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

В РФ офицера-подводника уволили после того, как он в пьяном виде материл портрет Путина

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01 / Британская полиция удалила украинский трезубец из списка экстремистских символов

13.12 / Аваков: Подозреваемые по делу Шеремета в разговорах упоминали «покровителя», который должен их вытащить и защитить

05.02 / Британия ответила самолетом-разведчиком на «российский авантюризм»

31.12 / Задача №1: Гончарук намерен «сшить» дорогами Украину

04.02 / Мошенники, сооружавшие лже-автосалоны, отправлены за решетку

04.02 / Песков подтвердил подготовку встречи Путина и Лукашенко

23.01 / Польша не приглашает в Освенцим. Путин нашёл «новую сцену» в Израиле

24.12 / Лукашенко предложил РФ войти в состав Белоруссии

30.01 / Стало известно об угрозе для белорусских НПЗ из-за замены российской нефти

25.01 / Гаджеты: В Тибетском леднике обнаружены древние, ранее неизвестные вирусы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика