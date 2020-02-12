Названы тревожные сигналы организма из-за повреждения печени

12.02.2020, 13:30, Разное

Зарубежными медиками названы тревожные сигналы организма человека, указывающие на серьёзное повреждение печени. Один из таких «звоночков» – это кожный зуд.

Как свидетельствует статистика, собранная учёными со всего мира, сбои в работе печени находятся на пятом месте в перечне причин смертности из-за различных патологий, поскольку данный орган крайне чувствителен и потому часто подвергается разным негативным воздействиям. Своевременное распознание болезни и начало лечения на ранней стадии заболевания имеет большую важность для последующего выздоровления. По словам зарубежных медиков, одна из самых заметных причин проблем с печенью – это нарушения работы иммунной системы человека. Далее названы накопление на теле жира, генетическая предрасположенность, различные инфекции, подверженность паразитам.

Исследователи выделили следующие «предупреждающие» сигналы, указывающие на повреждение данной жизненно важной железы внешней секреции человека: боль и отёчность в области живота, хроническая утомляемость, потемнение мочи, утрата аппетита, тошнота и рвота. Также могут отекать ноги, особенно лодыжки, появляется желтизна на коже и глазах, часто возникают синяки.

Для того чтобы заболевание печени было диагностировано, специалисты берут кровь на биохимический анализ, делают УЗИ органа — для определения его размеров, структуры и степени эластичности тканей, а также проверяют мочу на билирубин, проводят биопсию.

Если говорить о наиболее вредных для печени продуктах питания, они следующие: шоколад, мороженое, спиртное, маринады, специи, колбасные изделия, фастфуд. Положительным образом влияют на работу данного органа молочные продукты, нежирные сорта рыбы и мяса, фрукты и овощи.