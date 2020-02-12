В СПЧ усомнились в пользе запрета на работу бывших заключенных таксистами

12.02.2020, 13:26, Новости дня

С одной стороны, запрет осужденным за тяжкие преступления перевозить людей обеспечивает гражданам своего рода безопасность, с другой – это ущемление прав человека, сообщил газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте по правам человека Александр Брод.

Министерство транспорта предлагает запретить ранее осужденным за изнасилование, убийство или терроризм работать водителями общественного транспорта или такси. Законопроект планируется внести в Госдуму в октябре текущего года.

«С одной стороны я понимаю авторов законопроекта в том, что транспорт — это сфера повышенной опасности, водитель отвечает за здоровье и безопасность людей, очень много ДТП, трагических случаев в этой сфере. Водители засыпают, порой агрессивно себя ведут, поэтому должны быть очень строгие требования к представителям данной профессии. Но есть и вторая сторона медали: у нас есть немало случаев, когда граждане, получившие приговор, обжалуют их, и на это уходят годы. В этот период человек что, не может работать?» – говорит Брод.

Также член СПЧ отмечает, что нюансы есть и в других случаях, например, убийство по неосторожности, непреднамеренное убийство. Человек отбывает заслуженное наказание, вышел из мест лишения свободы, но с таким законопроектом для него дороги тоже будут закрыты. Также Брод опасается, что если законопроект все-таки будет одобрен, то начнут расширять перечень «запретных профессий» и в итоге образуется целая категория граждан, которые не смогут быть трудоустроены.

Адаптация и социализация осужденных после мест лишения свободы – колоссальная проблема, подчеркивает член СПЧ. Отбыв наказание, люди зачастую чувствуют себя чужими, не могут устроиться на работу, потому что общество по большей части отторгает их. Из-за этого вероятен риск рецидивов.

«Наши законодатели считают: чем жестче и репрессивнее будут наши законы, тем быстрее мы добьемся благополучия граждан. Это ошибочный путь, который не приводит к желаемому результату», – считает Брод.

Член СПЧ уверен, что подобный закон не понадобится, если усилить контроль за транспортными компаниями, критерии отбора к кандидатам в водители, проводить более тщательные проверки транспортных средств, контролировать соблюдение режима работы, обеспечить достойную заработную оплату.

На сегодняшний день для людей с судимостью уже действует ряд ограничений. Они не имеют права работать в правоохранительных органах и государственных структурах, преподавать в учебных заведениях, заниматься адвокатской деятельностью, руководить предприятиями финансового сектора, заниматься авиационной безопасностью, частным розыском и охраной.