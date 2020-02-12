Экс-начальник управления ФСИН выстрелил себе в голову в зале суда после приговора

12.02.2020, 13:24, Новости дня

Бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов выстрелил себе в голову из пистолета в зале Чертановского суда после приговора по делу о вымогательстве, фигурантом которого он является. Об этом The Insider сообщила корреспондент РБК Маргарита Алехина, которая работала на процессе.

Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 млн рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Его признали виновным и приговорили к трем годам тюрьмы. До приговора Свиридов находился под подпиской о невыезде, однако сегодня суд постановил взять его под стражу в зале заседаний.

«В Чертановском суде действительно произошел инцидент. Во время провозглашения приговора подсудимый, находясь в зале судебного заседания, после того, как судья огласил назначенное наказание, выстрелил себе в грудь. Следует отметить, что наказание было назначено ниже низшего предела — 3 года с отбыванием в колонии строгого режима. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ (санкции предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы). Осуждённый признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере», — сообщила The Inisder пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Свиридов стрелял себе в голову из наградного пистолета, который пронес на заседание.

Адвокат Свиридова Григорий Иванищев подтвердил РБК информацию о попытке самоубийства. «Скорее всего, он скончался», — сказал адвокат. Позже информацию о смерти Свиридова подтвердили в суде.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Обстоятельства при которых подсудимый пронес в здание суда оружие устанавливаются.



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Экс-начальник управления ФСИН выстрелил себе в голову в зале суда после приговора

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