У наушников AirPods Pro от Apple может появиться «облегчённая» версия

12.02.2020, 13:21, Разное
Недавно появилась информация о новинках, которые в текущем году может представить американский технологический гигант — компания Apple. Согласно данным интернет-ресурса DigiTimes, среди прочего, в 2020 году вероятно появление «облегчённой» версии наушников AirPods Pro.
Сообщается, что в данное время компания готовит к выпуску наушники AirPods Pro Lite. Эксперты не исключают вероятности появления в текущем году третьей генерации данного девайса. Другие уверены, что Apple может работать над «облегчённой» версией актуальной модели беспроводных наушников погружного типа.
Кроме того, из обнародованных данных стало известно о ряде обновлений в серии «умных» часов производителя, планшетов iPad и компьютеров iMac от Apple. Предположительно, новинки будут презентованы не позднее весны текущего года. Стоит отметить, что компания пока не комментирует выпуск ни AirPods Pro Lite, ни остальных названных продуктов.
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